Depois de ter visitado os 18 distritos de Portugal - numa iniciativa de homenagem aos postos de venda que diariamente disponibilizam oaos leitores, que decorreu durante todo o ano -, oe aregressam na segunda-feira ao distrito do Porto para uma nova visita de quatro dias.Foi neste distrito que as vendas mais subiram ao longo do ano (8%).e caras conhecidas davisitam São Martinho do Campo, Aves e Santo Tirso, na segunda-feira, 11, no dia seguinte vão andar pelo Porto, a 13, pela Póvoa do Varzim e Matosinhos e, no último dia, quinta-feira, 14, em Vila Nova de Gaia, São Félix da Marinha e Canelas.