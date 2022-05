CMTV assina parceria com francesa BFM TV para cobertura da guerra na Ucrânia

anunciou esta quarta-feira a assinatura de um protocolo com o canal de informação francês BFM TV, da Altice Media, para a compra de reportagens realizadas pelos enviados especiais da estação francesa à Ucrânia.

Em comunicado, a televisão do Correio da Manhã adianta que "celebrou um protocolo com o canal de televisão francês de informação BFM TV, da Altice Media, para a aquisição de reportagens realizadas pelos enviados especiais desta estação francesa à Ucrânia e sua emissão nos noticiários regulares do canal da Cofina Media".

Com este protocolo, a CMTV junta-se a "um parceiro internacional de referência, que detém uma operação informativa a nível global, e que conta com uma ampla equipa de jornalistas nos principais pontos estratégicos deste conflito", salienta.

Assim, o canal da Cofina "reforça a oferta junto dos seus telespetadores em Portugal que, a juntar às reportagens diariamente realizadas pelos enviados especiais do CM/CMTV à Ucrânia, passam também a ter acesso aos conteúdos exclusivos produzidos por repórteres" da BFM TV.

"A dimensão da tragédia que se vive na Ucrânia, à qual ninguém fica indiferente, justifica que, a par do brilhante trabalho que os profissionais desta casa têm desenvolvido, e que muito nos orgulha, se procure na parceria com BFM TV um outro olhar que cruze, acrescente e complete a informação profissional e rigorosa que diariamente levamos até casa dos nosso telespetadores", sublinha Luís Santana, administrador executivo da Cofina Media, citado no comunicado.

Para o diretor-geral editorial do CM/CMTV, Carlos Rodrigues, "esta parceria com a BFM vem complementar o trabalho desenvolvido" pelas equipas no terreno e "acrescentar ainda mais valor" aos seus espetadores.

A CMTV "está apostada em, continuamente, oferecer a melhor informação, ao momento, e a BFM é um forte parceiro neste objetivo", salienta Carlos Rodrigues.

"Este acordo permite-nos fazer chegar as nossas reportagens especiais na Ucrânia aos telespetadores em Portugal através do canal líder de audiências no cabo em Portugal", afirma, por sua vez, Arthur Dreyfuss, presidente da BFM TV em França, salientando que a estação tem "várias equipas de reportagem na Ucrânia que diariamente relatam de forma isenta e independente a situação dramática que se vive no país".

Trata-se de "um trabalho essencial para combater a desinformação e para dar uma perspetiva real e na primeira pessoa do que vive o povo ucraniano e da destruição do país", remata o responsável.

A CMTV, citando dados da GfK Portugal, responsável pela medição das audiências televisivas em Portugal, "fechou o primeiro trimestre do ano a liderar o mercado de informação nacional no cabo".

A estação do grupo Cofina está disponível apenas nas plataformas de televisão por subscrição.