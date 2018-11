Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CMTV atinge o melhor resultado de sempre de um canal no cabo

Televisão do CM cada vez mais próxima da disputa de audiências com as generalistas.

01:30

A CMTV registou, no mês de outubro, o melhor resultado de sempre, reforçando a sua liderança no cabo, desde há 22 meses consecutivos. Pela primeira vez, o canal do Correio da Manhã alcançou 6 milhões e 116 830 mil telespectadores de ‘reach mensal’ (número de pessoas que sintonizaram o canal durante pelo menos um minuto), um valor nunca antes atingido por um canal de distribuição exclusiva no cabo.



A CMTV aproxima-se, desta maneira, da disputa de audiências com os canais generalistas - RTP 1, SIC e TVI -, estando cada vez mais próxima dos resultados apresentados pelo terceiro canal em sinal aberto (free to air) mais visto da televisão portuguesa.





Os resultados da CMTV foram extensíveis aos principais alvos comerciais utilizados pelo mercado publicitário, sendo a liderança da CMTV na informação do cabo evidente nos alvos Universo, Adultos, Responsáveis de Compra, ABCD 15-54, ABCD 25-54 e ABC 25-54.



No mês passado, o canal do CM alcançou 4,2% de share diário (77 700 espectadores a cada minuto, numa subida de 10% em comparação com o mês de setembro), o que corresponde a 8,6% de share entre os canais distribuídos no cabo e 47,9% entre os canais de informação.



Bem longe da CMTV ficou a SIC Notícias, que registou 1,9% de share, e a TVI24, que desceu para 1,7%, o que significa que o canal do CM teve mais audiência que os seus dois principais concorrentes juntos. A RTP 3 no cabo registou 0,9% de share, segundo dados disponibilizados pela GfK/CAEM.



Também no horário nobre (das 19h00 à 01h00), a televisão do CM - que emite em todas as plataformas do cabo na posição 8 mas ainda não está presente na TDT - continua a ser a preferida dos portugueses. No mês passado, registou neste período um share médio de 3,5%, contra 1,6% da TVI24, 1,5% da SIC Notícias e 0,8% da RTP 3 no cabo.



CM também vence no online

O CM online ocupou o primeiro lugar no ranking netAudience em setembro, sendo a única entidade da internet com tráfego auditado a ultrapassar os dois milhões de indivíduos.



De acordo com o estudo da Marktest, o CM conseguiu um ‘reach’ (alcance de indivíduos) de 2,49 milhões.



Esta é a primeira vez que um meio de comunicação alcança a liderança absoluta do ranking. A esmagadora maioria desta audiência acedeu aos vários conteúdos noticiosos do CM (textos, vídeos, fotos e gráficos) através de dispositivos móveis.