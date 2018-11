CM alcança liderança absoluta na Internet

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Correio da Manhã é lido por 2,49 milhões de pessoas e atinge topo do netAudience.

Por Marta Ferreira | 01:30

O Correio da Manhã online ocupou o primeiro lugar no ranking netAudience durante o mês de setembro, agora revelado, sendo a única entidade da internet com tráfego auditado a ultrapassar os dois milhões de indivíduos.



De acordo com o estudo da Marktest, o único que mede o tráfego digital no nosso país, o CM conseguiu um ‘reach’ (alcance de indivíduos) de 2,49 milhões de pessoas. Esta é a primeira vez que um meio de comunicação alcança a liderança absoluta do ranking.



A esmagadora maioria desta audiência acedeu aos vários conteúdos noticiosos do CM (textos, vídeos, fotos e gráficos) através de dispositivos móveis, especialmente telemóveis.



O segundo lugar deste ranking, cuja metodologia foi refeita em agosto (e até então com uma liderança histórica do SAPO), é ocupado pelo ‘Público’ (1,97 milhões). Este diário destronou o ‘Jornal de Notícias’, que desceu no ranking e ocupa o terceiro lugar (1,96 milhões).



O ‘Record’ lidera o segmento de desporto (1,47 milhões) enquanto a revista ‘Sábado’ registou um dos crescimentos mais significativos do mês, subindo ao 11º lugar do ranking (1,26 milhões). A ‘Flash!’ ocupa o 13º posto (1,11 milhões) e o ‘Negócios’ está na posição 14 (1,09 milhões).



O grupo Cofina passou a liderar em setembro o ranking de redes, alcançado 3,25 milhões de pessoas. O Global Media Group perdeu a liderança de redes, chegando agora a 3,23 milhões. A Impresa ocupa o terceiro lugar entre grupos com 3,10 milhões.