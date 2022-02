CMTV bate recorde histórico e ultrapassa RTP1 na audiência diária

Pela primeira vez na sua história, a CMTV registou mais audiência que o canal 1 da RTP ao longo de um dia inteiro. Com efeito, este sábado, a CMTV registou um share médio diário de 10,7%, contra 9,1% da RTP1.Foi também o melhor resultado de sempre da televisão do Correio da Manhã, que está a caminho do nono aniversário.Em média, a cada minuto do dia acompanharam a emissão da CMTV 250 800 espectadores. A audiência total foi de 3,2 milhões. Ao longo do dia, a estação acompanhou ao pormenor os trabalhos das esquipas de socorro que tentaram resgatar Rayan, o menino marroquino de cinco anos que caiu num poço com 32 metros de altura e que acabou por ser retirado sem vida.O programa mais visto do dia no cabo foi o ‘CM Jornal’ de horário nobre, com 674 mil espectadores em média, equivalente a 13,5% de share. Seguiu-se o ‘Jornal Às 7’, que foi acompanhado por 618 mil espectadores, obtendo uma audiência de 14,4% de share.A CMTV já regista mais audiência do que a televisão do Estado em vários horários, incluindo no horário nobre, mas este sábado foi o primeiro dia em que ficou à frente do canal 1 no resultado global do dia. O canal foi líder absoluto no Centro e no Algarve, e em Lisboa ficou à frente da TVI. Os concorrentes da CMTV na informação nacional ficaram muito abaixo do canal do Correio da Manhã. O canal CNN teve 4,2% de share, a SIC Notícias 2%, e a RTP3, 0,5.