A CMTV consolidou a liderança no passado mês de julho e voltou a ser o canal de eleição dos portugueses no cabo. Pelo 55º mês consecutivo, mereceu a preferência dos telespectadores, tendo fechado julho com um share médio de 4,7%, o que equivale a 98 300 pessoas ligadas a cada minuto e 2,4 milhões no total do dia. Números que representam um crescimento de 23,7 % de share face ao período homólogo do ano passado.





CMTV cresceu 22% face ao mesmo mês do ano anterior, com 160 476 telespectadores a cada minuto do dia e um total de 1,7 milhões de pessoas ligadas por dia.



Um crescimento reforçado no horário nobre (entre as 19h00 e a 01h00), em que o canal do Correio da Manhã se destaca cada vez mais. Neste período – que representa o horário de maior consumo televisivo e investimento publicitário no geral –, acresceu 22% face ao mesmo mês do ano anterior, com 160 476 telespectadores a cada minuto do dia e um total de 1,7 milhões de pessoas ligadas por dia.

CMTV. O canal é líder absoluto e está à frente dos restantes canais de informação nacional há 1067 dias consecutivos, sem qualquer interrupção. Sozinha, a CMTV tem mais telespectadores, mais share e mais audiência que a conjugação dos consumos totais de SIC Notícias, TVI24 e RTP3.



A título comparativo, a SIC Notícias fechou o mês com um share médio de 2,2 por cento, a TVI24 com 1,5 por cento e a RTP3 com 0,6 por cento.





Os resultados citados, recorde-se, são da responsabilidade da GFK.