CMTV passa barreira dos 10% e faz história com melhor audiência de sempre

A CMTV obteve na quinta-feira o melhor resultado da sua história, alcançando 10% de share, de acordo com os dados da GfK/CAEM. No total, mais de 3,2 milhões de telespectadores acompanharam a emissão da televisão do Correio da Manhã ao longo do dia, marcado pelas buscas pelo pequeno Noah e pela feliz notícia da sua descoberta, dada em primeira mão pela CMTV.O programa mais visto da CMTV ao longo do dia foi o ‘CM Jornal’ das 20h00, que inclusivamente teve mais audiência que o ‘Jornal das 8’, da TVI. A estação do CM ficou também à frente do formato ‘Cristina ComVida’, de Cristina Ferreira, na estação de Queluz de Baixo.A concorrência da CMTV no mercado de informação no cabo ficou a uma enorme distância. A SIC Notícias, em 2º lugar, registou apenas 2,8% de share, enquanto a TVI24 teve apenas 2,6%. De registar também que a CMTV ficou a escassas 7 décimas da RTP 1 (10,7% de share), canal generalista emitido em sinal aberto. Mas, se contabilizados apenas os lares com televisão paga, nesse caso a CMTV fechou o dia com 11,4%, à frente da RTP 1, com 8,4%.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de televisão por subscrição, mas ainda não está disponível na Televisão Digital Terrestre (TDT).O desaparecimento de Noah fez disparar igualmente a procura de notícias no CM online, que somou mais de um milhão e 200 mil acessos. Cada leitor consultou em média seis páginas do site, um aumento significativo da procura pelas notícias de última hora, mapas, infografias e imagens. Foram visualizados cerca de 160 mil vídeos, sobretudo relacionados com a procura do menino.