A CMTV obteve esta terça-feira o melhor resultado da sua história, ao alcançar 7,74% de share diário. No universo de consumo de televisão só em lares com cabo, que é, no fundo, o universo daqueles que podem efetivamente assistir à CMTV (não está disponível no pacote da TDT), a televisão do Correio da Manhã teve mais audiência do que a RTP 1. Neste universo, obteve um share diário de 8,9%, contra 8,4% do primeiro canal da estação pública, de acordo com os dados oficiais da GfK.









No dia em que o Sporting conquistou o título de campeão nacional, a CMTV bateu, também, todos os recordes no horário nobre, com perto de 2,9 milhões de telespectadores a acompanhar a emissão ao longo do período com maior consumo televisivo e maior investimento publicitário.

No mesmo dia, a CMTV conseguiu colocar dois programas no Top 20 do consumo de televisão: os desportivos ‘Duelo Final’ (9º), que atraiu 734 mil e 900 telespectadores e alcançou 14,5% de share, e ‘Golos’ (14º), com 570 mil e 500 telespectadores e 11,3% de share, o seu melhor resultado de sempre. O programa apresentado por Mariana Águas, que acompanhou, ao segundo, o jogo entre o Sporting e o Boavista, ganhou a ‘Joker’ e ‘É ou não É?, ambos exibidos pela RTP 1 no mesmo horário. Foi, também, a primeira vez que um programa da CMTV ficou à frente do ‘Telejornal’ na tabela de audiências.





Emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, a CMTV lidera o consumo de informação no cabo há 986 dias consecutivos.