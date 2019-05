CMTV líder há 28 meses dispara 13,5% no período homólogo

Mês de abril fechou com um share média diário de 3,8% para a CMTV, uma subida em relação a março.

A CMTV liderou novamente o cabo no mês de abril, completando uma série de 28 meses de liderança ininterrupta.

O mês de abril fechou com um share média diário de 3,8% para a CMTV, uma subida em relação a março, mês durante o qual o share médio da estação foi de 3,7%.

Quando comparadas as audiências de abril deste ano com o mesmo mês do ano passado, a CMTV regista uma significativa subida de 13,5%.

Com efeito, no mês que agora acaba a CMTV registou 73900 espetadores em média a cada minuto do dia, enquanto há apenas um ano o número médio por minuto era de 65100.

Sic Notícias, com 1,7% de share médio no mês, TVI 24, com 1,5%, e RTP3, com 0,7% no cabo, ficam bem longe do consumo registado pela televisão do Correio da Manhã.

A CMTV é emitida em todas as plataformas de cabo, no canal 8, mas não está ainda disponível na TDT.

Todos os números são da GFK.