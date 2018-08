Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CMTV lidera informação no cabo há 19 meses

Canal vence consumo de informação todos os dias do ano, com média de 1,9 milhões de telespectadores diários.

Por Duarte Faria | 01.08.18

A CMTV continua a ser o canal preferido dos portugueses no cabo. A estação do Correio da Manhã (posição 8 de todas as operadoras de televisão por subscrição) lidera audiências há 19 meses consecutivos - desde janeiro de 2017.



Em julho, a CMTV voltou a liderar o consumo de informação no cabo, vencendo todos os dias, um feito que, de resto, se verifica desde o início do ano, ou seja, há 212 dias. O canal fechou o mês com um share médio de 3,5%, a larga distância da SIC Notícias e da TVI 24, que se ficaram pelos 1,9%, de acordo com os dados de audimetria divulgados pela GfK.



Em média, 1,9 milhões de telespectadores assistiram à CMTV em cada dia do mês. A cada minuto do dia, o canal do CM teve uma média de 63 070 espectadores. A TVI 24 registou 35 mil e a SIC Notícias 34 mil.



No último mês, a CMTV manteve também a liderança no horário nobre, o período entre as 19h00 e a 01h00 - de maior consumo televisivo e, consequentemente, de maior investimento publicitário -, com 3,1% de share médio por dia, o equivalente a perto de 1,3 milhões de telespectadores por dia, à frente, mais uma vez, da TVI 24 (1,9%) e da SIC Notícias (1,6%).



A CMTV está presente na totalidade do mercado de televisão por subscrição em Portugal (operadoras MEO, NOS, Nowo e Vodafone) desde dezembro do ano passado. O canal do CM ainda não está, contudo, disponível na oferta de canais da Televisão Digital Terreste (TDT).