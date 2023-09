A CMTV prepara-se para revolucionar os acompanhamentos de futebol em direto já a partir desta sexta-feira, no programa ‘Golos’, com o jogo Estrela da Amadora-FC Porto, a contar para o campeonato nacional, que terá lugar no Estádio José Gomes, a partir das 19h12.









Entre as inovações destaca-se um novo grafismo, melhorado, com mais cores e maior impacto visual, assim como a alteração do conceito sonoro, com elementos de som ambiente modernos que reconstroem o ambiente no estádio.

A estes elementos junta-se um novo separador de golo, mais impactante e com mais informação, bem como novos marcadores, mantendo a informação essencial de tempo e resultado, mas reforçando com associação permanente a frases informativas com o espírito de ‘A Liga D’Ouro’, da CMTV.









Leia também Emoções do futebol ao segundo estão de regresso à CMTV Os portugueses podem ainda contar com mais relato, porque o que interessa são as incidências dos jogos. O resultado será um acompanhamento mais de perto da partida, com mais espetáculo e de forma mais agradável ao telespectador.

“É com muito entusiasmo que partimos para esta nova era dos acompanhamentos ao segundo na CMTV. Este é um formato de enorme sucesso e queremos torná-lo ainda melhor. Há cada vez mais pessoas que nos seguem, até porque o futebol é um produto muito caro na televisão para os portugueses. Por isso, sentimos que é obrigatório reforçar ainda mais a aposta nos acompanhamentos ao segundo, que continuam, como sempre dizemos, grátis e sem paragens”, revela Pedro Carreira, subdiretor da CMTV com a pasta do Desporto.