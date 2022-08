Emoções do futebol ao segundo estão de regresso à CMTV

As emoções do futebol em direto estão de regresso à CMTV. Esta época, o canal do Correio da Manhã (posição 8) vai voltar a fazer o acompanhamento ao segundo de todos os jogos dos três grandes (FC Porto, Sporting e Benfica) na Liga Portuguesa e nos jogos europeus, seja para a Liga dos Campeões ou Liga Europa, sem transmissão televisiva nos canais em sinal aberto. E com motivos redobrados de interesse.A CMTV reforça a cobertura nos grandes jogos das várias competições e terá um novo formato, tal como aconteceu já esta terça-feira, no acompanhamento ao segundo do embate do Benfica frente ao Midtjylland, no qual os comentadores-adeptos do clube que está a jogar nesse momento terão uma participação mais dinâmica, em interação com o narrador da partida. O objetivo é oferecer aos telespectadores ainda mais emoção, vivacidade e proximidade com o jogo. Garantida está, em todas as transmissões de ‘Golos’, a presença de adeptos do FC Porto, Sporting e Benfica, a análise do videoárbitro, e as narrações dos jornalistas da CMTV Pedro Carreira e Duarte Antunes."O futebol é um produto cada vez mais caro para os portugueses. Por isso, sentimo-nos na obrigação de reforçar ainda mais a aposta nos acompanhamentos ao segundo, que são grátis e sem paragens. A CMTV está sempre ao serviço do público e o público já mostrou que gosta de seguir os principais jogos connosco", afirma Pedro Carreira, subdiretor do canal com a área do desporto.