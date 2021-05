Dia após dia a fazer história na televisão em Portugal. Acelebrou esta quarta-feira mais um feito: 1000 dias consecutivos na liderança do mercado de informação nacional no cabo. A conquista reporta à passada terça-feira, dia em que registou 4,7% de share, muito acima da soma dos seus concorrentes – a SIC Notícias obteve 2,3%, a TVI 24 registou um share de 1,3% e a RTP 3 um share de 0,7%. O canal do Correio ...