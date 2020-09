CMVM investiga composição acionista de dona da TVI

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está a pressionar para que sejam divulgados os nomes dos novos acionistas da TVI. Segundo o Expresso, a CMVM continua a averiguar o negócio mesmo com os acordos assinados pela Prisa para vender as ações na Media Capital, dona da TVI.Os nomes já conhecidos foram revelados sete dias depois dos contratos de compra e venda das ações da Media Capital serem assinados.Os novos acionistas da Media Capital anunciados ao mercado, acumulam cerca de 44% do capital da empresa, faltando ainda conhecer quem adquiriu perto de 20% das ações vendidas pela Prisa na semana passada.

Em destaque está o grupo Triun, de Paulo Gaspar, filho do presidente da Lusiaves e que adquiriu, de acordo com um comunicado à Comissão do Mercado, 20% da dona da TVI, com 16,9 milhões de ações.

Segue-se a sociedade Zenithodyssey, detida a 50% pela CIN, 18% pela Polopique e com o resto do capital dividido por várias outras empresas e que adquiriu, de acordo com uma nota publicada pela CMVM, 16% da Media Capital (13,5 milhões de ações).



Tanto a Triun como a Zenithodyssey têm os contratos assinados com a Prisa desde o dia 3 de setembro mas o mercado só foi informado a 10 de setembro, sete dias depois. Nestes casos, quando se supera 2% do capital de sociedades cotadas, como a Media Capital, a CMVM deve ser informada nos dias seguintes.



Quando o empresário Mário Ferreira comprou 30% da Media Capital à Prisa, a CMVM abriu uma averiguação à possibilidade de uma concertação de posições. A confirmação da concertação pode levar a que seja lançada uma oferta pública de aquisição (OPA) por parte de Mário Ferreira, sobre as posições na empresa que não detém. Neste caso, a OPA será concorrente à da Cofina que lançou uma oferta sobre 100% de capital.