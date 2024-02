Conheça os vencedores da edição deste ano do Prémio Nacional de Agricultura

A cerimónia final do Prémio Nacional de Agricultura decorreu esta quarta-feira, na Quinta da Pimenteira, em Lisboa. Este é um evento que tem como objetivo dar voz à agricultura em Portugal, este que é um setor que tem enfrentado algumas dificuldades. Pelo 12.º ano consecutivo, o BPI e a Medialivre, com o patrocínio do Ministério da Agricultura e o apoio da consultora PwC, foram parceiros e contribuído para esta missão, reconhecendo o que de melhor se faz no setor.A gala foi conduzida pela apresentadora daÁgata Rodrigues, que anunciou os premiados nas várias categorias. Na categoria da Sustentabilidade, o prémio foi atribuído à Casa Relvas. Já na categoria de Inovação de Processo foi a Quinta do Castro que conquistou o galardão. Quanto à categoria Inovação de Produto, o prémio foi para a Asfertglobal. Na categoria Inovação de Novos Projetos, venceu a Duck River Agriculture. Já o prémio Institucional foi para a BIPP Semear. Por fim, o prémio Personalidade foi atribuído a Arlindo Marques da Cunha, presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão.A edição ficou marcada pelo elevado número de candidaturas (1309) e encerrou com um discurso da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.