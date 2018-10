Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça quem manda na Newsplex

Empresa foi criada em 2015 para ficar com os jornais ‘i’ e ‘Sol’.

Por Duarte Faria | 08:44

A Newsplex é hoje um caso raro no panorama dos grupos de comunicação social portugueses. A sociedade que detém o diário ‘i’ e o semanário ‘Sol’ tem um único acionista e administrador: Mário Ramires. O jornalista é também o diretor das duas publicações.



A empresa foi lançada em dezembro de 2015 para assumir os títulos que até então pertenciam à Newshold, empresa angolana de Álvaro Sobrinho que hoje mantém apenas uma pequena participação no grupo Impresa.



Na sequência desta mudança, cerca de 120 trabalhadores do ‘Sol’ e do ‘i’ foram despedidos, mas os jornais mantiveram-se em atividade.



O ‘Sol’ foi lançado em setembro de 2006, sob a liderança de José António Saraiva, para fazer frente ao ‘Expresso’. Mas, apesar da ambição, nunca chegou a ultrapassar em vendas o jornal de Francisco Pinto Balsemão.



Em 2009, a Newshold entrou na estrutura acionista da empresa a que juntou o ‘i’, em 2014, tendo já Mário Ramires como um dos administradores.



O diário saiu pela primeira vez para as bancas em maio de 2009, integrado no portefólio de meios de comunicação social do Grupo Lena.



Em 2011 foi vendido ao empresário Jaime Antunes e, no ano seguinte, a Manuel Cruz, fundador e proprietário da gráfica Sogapal.