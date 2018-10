Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conheça quem manda no grupo Media Capital

A TVI é o porta-estandarte do grupo que é líder de audiências com a Comercial.

Por Hugo Real | 09:07

A empresa espanhola Promotora de Informaciones (Prisa), através da Vertix, detém 94,69% da Media Capital (o também espanhol ABanca é dono de 5,05% das ações), um dos maiores grupos de comunicação social portugueses.



A Media Capital detém, a 100%, seis canais de televisão, dos quais o destaque vai para a TVI, que emite em sinal aberto e no final de outubro vai assinalar o seu 147º mês consecutivo como líder de audiências em Portugal. No cabo o grupo conta com a TVI 24, TVI Ficção e TVI Reality, enquanto que a nível internacional a aposta passa pela TVI África e TVI Internacional.



A nível editorial, e depois da venda em 2013 dos seus últimos títulos em papel (Lux, Lux Woman e Revista de Vinhos), o projeto editorial com mais notoriedade é a página online do ‘Mais Futebol’.



O grupo é também um dos maiores operadores de rádio em Portugal, controlando, a 100%, cerca de 20 empresas detentoras de licenças de emissão radiofónica. As frequências controladas por estas instituições estão ao serviço das diversas emissoras do grupo: Rádio Comercial, M80, Cidade FM, Smooth FM e Vodafone FM.



Este universo, de resto, tem sido uma das grandes apostas da Media Capital que, desde 2011, já investiu quase 15 milhões de euros na compra de mais de uma dezena de empresas de radiodifusão.



O grupo detém, também a 100%, a Plural, a produtora de ficção nacional da TVI, responsável por todas as novelas e séries do canal, e já com dezenas de conteúdos exportados um pouco para todo o Mundo. Na área da produção, a Media Capital tem ainda empresas especializadas, como a Casa da Criação, EMAV e a EPC.



Entre outros negócios de menor projeção, estão a produtora musical Farol e a produtora de eventos Media Capital Entertainment.



Um jornal que dá nome a um canal

A Sociedade Vicra Desportiva é a proprietária do jornal desportivo ‘A Bola’, assim como do canal com o mesmo nome detido pela Vicra Comunicações.



O grupo controla ainda a revista de automóveis ‘Autofoco’. Segundo a ERC, Mário Arga e Lima é o acionista dominante do grupo.



Uma empresa de canais de desporto ‘dividida’ entre quatro acionistas

A Sport TV nasceu em 1998, sendo o primeiro canal premium português. Inserida no universo da Olivedesportos, recentemente viu a sua estrutura acionista mudar de forma significativa. Assim, o grupo detido por Joaquim Oliveira ficou com ‘apenas’ 25% da empresa de canais de desporto (oito estações, dos quais duas em exclusivo para África).



As operadores de telecomunicações MEO, NOS e Vodafone detêm, cada uma, uma fatia de 25% da Sport TV. Além dos canais em sinal fechado, o grupo lançou há dois anos a Sport TV +, a sua primeira experiência de um canal sem custos acrescidos para o consumidor.