O Conselho de Redação (CR) da RTP não tem dúvidas: o processo disciplinar a Hugo Cadete deve ser “de imediato e totalmente arquivado” - o jornalista está suspenso desde o final de outubro. Depois de analisadas quase mil páginas, conclui que não foi realizado qualquer contraditório por parte da Direção de Informação (DI) e que as acusações e a denúncia contra o profissional, à semelhança do que tinha acontecido com Inês Gonçalves, “nunca assentam em provas ou evidências corroboradas por testemunhas.









