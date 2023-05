Correio da Manhã continua a visitar distrito de Santarém

Vários rostos do Correio da Manhã e da CMTV continuam a percorrer o País de norte a sul para homenagear os pontos de venda que levam, todos os dias, o nosso jornal até aos portugueses.Na terça-feira, Eduardo Dâmaso, diretor-geral editorial adjunto da Cofina, e a jornalista Sara Carrilho, estiveram presentes no Cartaxo, Santarém, Alcanena e Minde.Esta nova ronda da iniciativa do CM e da CMTV vai manter-se até sexta-feira (2 de junho). Esta quarta-feira, o diretor executivo Paulo Oliveira Lima e a jornalista Magali Pinto marcam presença em Torres Novas, Abrantes, Entroncamento, Sardoal e Tomar.Sexta-feira, Paulo João Santos, diretor executivo, passará no distrito de Leiria, em Peniche, Caldas da Rainha, Vestiaria e Alcobaça.Já na sexta-feira, pode acompanhar o diretor-geral editorial adjunto Armando Esteves Pereira e a jornalista Sofia Piçarra na Batalha, Marinha Grande, Caranguejeira e Leiria.