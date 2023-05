Correio da Manhã em visita ao distrito de Santarém

Os profissionais do CM e da CMTV continuam a visita a vários pontos de venda do País, desta vez no distrito de Santarém. Esta segunda-feira, Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial da Cofina (ver Bilhete Postal na pág. 3), Isabel Rodrigues, diretora-geral de Marketing, e a jornalista Daniela Polónia passaram por Samora Correia, Benavente e Salvaterra de Magos.









Esta terça-feira, o diretor-geral editorial adjunto Eduardo Dâmaso e a jornalista Sara Carrilho vão marcar presença no Cartaxo, Santarém e, ainda, Alcanena e Minde para homenagear as papelarias e quiosques que levam o nosso jornal, todos os dias, até aos portugueses.

Até sexta-feira, vai poder acompanhar o CM e a CMTV nesta iniciativa. Esta quarta-feira, o diretor executivo Paulo Oliveira Lima e a jornalista Magali Pinto vão passar por Torres Vedras, Abrantes, Entroncamento, Sardoal e Tomar. Na quinta-feira é a vez de o diretor executivo Paulo João Santos passar por Peniche, Caldas da Rainha, Vestiaria e Alcobaça. E na sexta-feira o diretor-geral editorial adjunto Armando Esteves Pereira e a jornalista Sofia Piçarra vão estar presentes na Batalha, Marinha Grande, Caranguejeira e Leiria.





Desde a mudança de imagem, em janeiro deste ano, as vendas do Correio da Manhã subiram 3 por cento a nível nacional, com destaque para a região Norte, onde o aumento foi de 12 por cento.