Na próxima 2.ª feira, dia 29, a direção doe os rostos mais conhecidos davão retomar a viagem pelo País, para visitar pontos de venda de jornais, desta vez nos distritos de Santarém e Leiria. Esta é uma forma de reconhecer o mérito destas papelarias e quiosques, sem os quais o nosso jornal não chegaria às mãos dos portugueses.No 1.º dia, Carlos Rodrigues, dir.-geral editorial da Cofina (CM/CMTV), e a jornalista Daniela Polónia vão a Benavente, Salvaterra de Magos e Coruche. Desde a mudança de imagem do jornal, em janeiro, as vendas dosubiram 3% a nível nacional, com destaque para a região Norte, onde o aumento foi de 12%.