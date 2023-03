O Correio da Manhã é o jornal mais vendido no Algarve e os proprietários de quiosques e papelarias consideram que tem “leitores fiéis” na região.





“O jornal vende-se a ele próprio porque tem um público fidelizado aqui no Algarve”, assegurou Luís Nunes, da papelaria Mágica, em Albufeira. Já Cátia Martins, da papelaria Trunfo da Sorte, em Lagoa, assegura que “os leitores gostam do novo grafismo do jornal” e que “as ofertas estão a contribuir para o aumento das vendas”., e por Daniela Polónia, jornalista e pivô da, que agradeceram a quem coloca o jornal nas mãos dos leitores. “Os quiosques são os nossos grandes parceiros e são essenciais para levar a informação rigorosa ao País inteiro”, referiu Paulo Oliveira.