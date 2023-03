“Agradecemos a quem faz chegar o CM às mãos dos nossos leitores”: Paulo João Santos e Francisco Penim visitam quiosques de Olhão

é o jornal mais vendido em todos os postos de venda do Algarve. Para agradecer aos proprietários e funcionários destes estabelecimentos, Paulo João Santos e Francisco Penim estiveram esta segunda-feira em cinco quiosques de Olhão."Agradecemos a todas estas pessoas que fazem chegar o jornal às mãos dos leitores", referiu o diretor executivo do. Francisco Penim considera que o trabalho dos vendedores "é determinante para o sucesso do jornal".A iniciativa CM Mais Perto prossegue esta terça-feira, em Faro, com o diretor de novos formatos, Pedro Mourinho, o diretor-adjunto de estratégia, José Carlos Castro, e a pivô Ângela Gonçalves Marques.Na quarta, o diretor-geral editorial adjunto Armando Esteves Pereira, o diretor-adjunto Alfredo Leite e Sara Carrilho visitam Loulé, e quinta é a vez do diretor executivo da, Paulo Oliveira Lima, e da pivô Daniela Polónia estarem em Albufeira, Silves e Lagoa.A visita termina sexta, com o diretor-geral editorial adjunto Eduardo Dâmaso e a pivô Andreia Candeias em Portimão e Lagos.