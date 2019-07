Correio da Manhã é lido diariamente por 915 mil pessoas

continua a ser o jornal preferido dos portugueses, com uma média diária de 915 mil leitores, revela a primeira vaga do estudo Bareme Imprensa da Marktest (realizado entre 25 de fevereiro e 9 de junho de 2019).É a única publicação com uma audiência diária superior a 900 mil pessoas (915), sendo a diferença para o segundo classificado, o ‘Jornal de Notícias’, de 97 mil.Entre os 10 títulos de informação mais lidos em Portugal, destaque ainda para os jornais ‘A Bola’ (com média de 701 mil pessoas) e ‘Record’ (672). O quinto posto é ocupado também por um desportivo, ‘O Jogo’, com uma média de 516 mil leitores.Referência ainda para os suplementos publicados pelo. A revista ‘Vidas’, editada aos sábados, tem uma média de 474 mil leitores.A ‘Sexta’, publicação com oneste dia da semana, tem uma audiência média de 386 mil pessoas, enquanto a ‘Domingo’ é lida por 483 mil portugueses.O ‘Sport’ tem 299 mil leitores, enquanto o caderno de classificados doé visto por 139 mil pessoas.O Tráfego Total auditado pela Marktest revela que o site doregista 179 milhões de visitas nos primeiros meses de 2019, uma subida de 17,3% em relação ao período homólogo de 2018.Entre outros títulos da Cofina, o ‘Record’ teve 178 milhões (+7,1%), com o 3º lugar do pódio a ser ocupado pela ‘Flash!’, que obteve quase 34 milhões (+62.3%).