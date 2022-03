O Correio da Manhã celebrou este sábado 43 anos de uma história de sucesso. A data foi assinalada na redação com a presença da direção e jornalistas, entre outras equipas. Para o diretor-adjunto Paulo Santos “a história do CM faz-se todos os dias, em cada edição que chega às mãos dos leitores, com todas as notícias que marcam a atualidade”. “É esse o nosso ADN. É um trabalho só possível graças ao esforço de toda a equipa. E é esse trabalho que me faz acreditar que daqui a 43 anos continuaremos a ser os melhores a informar os portugueses”, disse.