Cristina Ferreira e ex-namorada de Neymar premiadas pela GQ Portugal

Apresentadora portuguesa e atriz brasileiras distinguidas pela revista.

18:30

A gala do Men of The Year Awards, a premiação anual da revista GQ Portugal que distingue as personalidades mais influentes do país em 2018, teve lugar este sábado no Cinema São Jorge, em Lisboa. A futura apresentadora da SIC, Cristina Ferreira, foi distinguida com o prémio ‘Mulher do Ano’, enquanto a atriz brasileira Bruna Marquezine, ex-namorada do futebolista do Paris Saint-Germain Neymar, recebeu o Prémio ‘It Girl’.

"Obrigada à GQ Portugal pela distinção. Obrigada por ter secundarizado o que é 'fogo de artifício' num percurso de trabalho e olhado apenas para o que tenho feito. Fazer é o meu desafio diário. E isso, acho, é inegável. Goste-se ou não", avançou Cristina numa publicação em que partilhou a foto com o prémio nas redes sociais.

Outras personalidades e instituições também foram homenageadas.

A Força Humana do Instituo Português de Oncologia, por exemplo, foi distinguida com o prémio de ‘Herói Nacional’. O bailarino Marcelino Sambé ganhou na categoria ‘Dança’, enquanto o estilista David Ferreira foi premiado como ‘Designer Nacional’. O músico Diogo Clemente recebeu o prémio da categoria ‘Música’.