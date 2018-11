Apresentadores estiveram a jantar juntos na quarta-feira.

Por André Filipe Oliveira | 09.11.18

A amizade de Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira mantém-se intacta, imune a todas as ‘guerras’ televisivas. Um dia depois de o apresentador ter anunciado a sua nova parceira das manhãs, Maria Cerqueira Gomes, os dois estiveram a jantar num luxuoso restaurante no Estoril e utilizaram as redes sociais para mostrar as imagens do encontro.



