Cristina Ferreira vestiu-se, esta segunda-feira, a rigor para uma aula de ginástica com Carolina Patrocínio no seu programa e deu que falar ao apresentar-se com um maiô justo ao corpo.Nas redes sociais, foram muitos os que elogiaram o facto de a estrela da SIC não ter problemas em mostrar as curvas."A barriguinha da Cristina é verdadeira como ela" foi um dos muitos comentários deixados pelos seguidores no Instagram.