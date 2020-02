Cristina seduz Pedro Teixeira após perder Cláudio Ramos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Está aberta a guerra entre SIC e TVI. Desde a transferência de Cláudio Ramos que o mal-estar se instalou entre as duas estações, com Cristina Ferreira a preparar agora a estratégia para colmatar a saída do ‘vizinho’. E a verdade é que a estrela de Paço de Arcos não perdeu tempo.Dias depois de ter perdido o colega para a concorrência, reuniu-se com Daniel Oliveira, diretor da SIC, e as primeiras ideias ...