Depois do polémico affair com Diogo Morgado, durante a novela 'Ouro Verde', Joana de Verona ficou afastada das grandes produções em Portugal. Segundo a imprensa brasileira, a atriz foi contratada pela TV Globo para participar na próxima novela das 6, 'Éramos seis'.



Joana de Verona, de 29 anos, nasceu em São Luís, Maranhão, no Brasil e estreou-se na televisão com a série Morangos com Açúcar e chega agora às produções brasileiras.

