"Dia de Cristina" na TVI teve menos 19 mil espectadores que estreia do seu programa na SIC

O programa "Dia de Cristina", que estreou na TVI na quarta-feira, registou uma audiência média de 652 mil telespectadores durante o período matinal, menos 19 mil do que a estreia do seu programa na SIC, em janeiro de 2019.

De acordo com uma análise das audiências de quarta-feira (23 de setembro) - dia em que arrancou o programa de Cristina Ferreira na TVI - da Universal McCann, agência de meios do grupo IPG Mediabrands, no período matinal o programa "Dia de Cristina" "atingiu 652 mil telespectadores e um share de 32,4%, batendo a sua principal concorrente 'Casa Feliz' [SIC], que registou uma audiência média de 459 mil telespetadores e um share de 22,8%".

No entanto, esta estreia registou menos 19 mil espectadores que o dia de arranque de "O Programa da Cristina, em 07 de janeiro de 2019, quando o programa registou uma audiência média de 671 mil telespetadores e um share de 40,6%".