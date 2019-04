Recorde 'Dino' dos Morangos com Açúcar. Ator morreu há 13 anos

Francisco Adam morreu vítima de um acidente de viação, quando tinha 22 anos.

O ator Francisco Adam morreu há 13 anos. A 16 de abril de 2006, Francisco sofreu um acidente de viação que acabou por ser mortal.



Conhecido pela personagem que interpretava nesse momento na série juvenil Morangos Com Açúcar, da TVI, ‘Dino’ tinha 22 anos quando morreu. Natural de Runa, Francisco morreu num acidente de viação, depois do carro que conduzia em excesso de velocidade ter embatido numa árvore.



Recorde-se que Francisco Adam deixou uma legião de fãs, que chegaram mesmo o propor que fosse dado o nome do ator a uma rua.



Quando o artista morreu - como as gravações da série juvenil ainda estavam a decorrer - houve um episódio dedicada à "despedida" de Dino.



Se o ator fosse vivo, teria agora 35 anos.