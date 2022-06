Com a tomada de posse da jurista Ana Isabel Ferreira no cargo de diretora do Departamento Jurídico e Unidade de Contraordenações da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), em fevereiro, todos os cargos dentro da Direção Executiva do regulador passaram a ser ocupados por mulheres... uma situação que era, até agora, inédita.









Ver comentários