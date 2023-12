Direções do Jornal de Notícias e do jornal O Jogo demitem-se

A direção do Jornal de Notícias e do desportivo O Jogo anunciou, esta quinta-feira, a sua demissão, segundo um comunicado a que oteve acesso.A decisão surge dois dias depois da demissão da direção da TSF, que também pertence à Global Media.Os diretores do JN defendem a posição como um sinal "de que a Redação e quem a lidera não aceita que se possa denegrir publicamente um jornal"."O Conselho de Redação enaltece o esforço e a forma empenhada como a Direção aguentou o jornal nos tumultuosos tempos que atravessámos juntos, particularmente difíceis nos últimos meses", lê-se no comunicado.A nota, a que o CM teve acesso, acrescenta ainda que os trabalhadores do jornal com sede no Porto "vai continuar a trabalhar" para fazer o melhor que conseguir, "ainda que sob a ameaça de vir a perder cerca de metade do quadro redatorial atual".O diretor e o diretor-adjunto do jornal desportivo apresentaram também a demissão ao Conselho de Redação, mas mostraram-se disponíveis a continuar a desempenhar as funções até que seja designada uma nova equipa.A direção d'O Jogo "sustentou a decisão na degradação das condições tecnológicas, funcionais e de recursos humanos".