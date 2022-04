Depois de um inesperado afastamento do pequeno ecrã – com a rescisão do contrato de 11 anos que a ligava à TVI, no início do ano passado, já sob tutela de Cristina Ferreira como diretora de Entretenimento do canal de Queluz de Baixo – Fátima Lopes regressa de forma regular à SIC. Não é pura coincidência: foi neste canal que se estreou e apresentou programas icónicos como ‘Perdoa-me’, ‘All You Need is Love’ ou ‘Surprise Show’.