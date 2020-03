Elisa, a jovem madeirense que conquistou o público no Festival da Canção com "Medo de Sentir"

Aos 20 anos Elisa Silva, natural da ilha da Madeira, conquistou o primeiro lugar do Festival da Canção 2020 e vai representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção que decorre em maio em Roterdão, na Holanda.



Segundo dados revelados sobre a artista na RTP, o envolvimento de Elisa na música começou aos sete anos de idade. A vencedora da 54.ª edição do Festival da Canção participou em vários festivais na Madeira e aos 13 anos começou a integrar alguns projetos musicais.





Começou a mostrar-se em palco, em diversos concertos, nessa altura e decidiu arriscar, em 2015, ao participar na edição sexta edição do programa Ídolos. Não chegou às galas, mas deixou a sua notoriedade perante o júri do casting.Percebeu que gostava de Jazz ao ingressar, aos 17 anos, num curso deste género musical, no Conservatório da Madeira.Em 2018 rumou a Lisboa para estudar na Escola Superior de Música. A par com os estudos, a jovem dedica-se à composição de temas originais, antecipando o lançamento da sua carreira a solo.Elisa venceu este sábado o Festival da Canção e perpara-se agora para enfrentar a semifinal do Festival Eurovisão da Canção. Em palco, vai disputar a vitória com o tema "Medo de Sentir", da compositora Marta Carvalho.