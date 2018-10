Eurodeputados exigem auditoria ao Facebook

Parlamento Europeu avança com pedido de consulta a cumprimento das regras de proteção e segurança de dados pessoais.

Está cada vez mais acesa a guerra entre a Europa e o Facebook. Na mesma semana em que o Reino Unido aplicou uma multa de 560 mil euros à rede social de Mark Zuckerberg por esta ter permitido a "violação" das leis sobre proteção de dados pessoais no caso da fuga de dados para a consultora britânica Cambridge Analytica, o Parlamento Europeu vem agora exigir uma auditoria completa ao Facebook feita por organismos independentes de cibersegurança. O anúncio foi feito ontem e o Facebook ainda não reagiu.

Com esta medida, os eurodeputados querem perceber se estão a ser cumpridas as regras de proteção e segurança dos dados pessoais dos utilizadores. Os resultados da auditoria serão depois apresentados à Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu e aos parlamentos nacionais. Estas instituições poderão depois tomar medidas caso de verifiquem falhas no cumprimento da legislação. O Parlamento Europeu quer ainda que a Comissão Europeia reveja as regras da concorrência e examine o modelo empresarial das redes sociais. O objetivo é combater a situação de monopólio em que estas plataformas se encontram dada a quantidade de dados pessoais que dispõe.

Google despede 48 por assédio sexual

A Google anunciou que despediu 48 funcionários por assédio sexual nos últimos dois anos, entre eles 13 altos funcionários. Mas o ‘The New York Times’ revelou que a Google ignorou outros casos de assédio, entre eles Andy Rubin, criador do sistema Android, que terá recebido 80 milhões de euros de indemnização quando saiu da empresa.