Final de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ arrasa concorrência

A final de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ alcançou uma vitória destacada no passado domingo sobre a concorrência. A terceira temporada do reality show da SIC, apresentado por Andreia Rodrigues, despediu-se sempre a liderar, com os três segmentos a ocuparem os primeiros lugares da lista dos programas mais vistos do dia. ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor? - A Decisão Final’ foi o mais visto, com uma audiência média de 1 467 100 telespectadores e um share de 31,2%, segundo dados da GfK.









O último capítulo do formato da SIC ultrapassou a grande final de ‘Big Brother 2020’, da TVI, transmitida domingo, dia 2, com uma audiência de 1 394 850 telespectadores e um share de 29,3%. Tornou-se, também, no 15º programa mais visto do ano na TV portuguesa.

‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ garantiu à SIC o melhor dia de agosto - com a estação a registar um share de 20,6% - e conseguiu neutralizar o contra-ataque programado pela TVI para a noite de domingo, que consistia num especial da novela ‘Quer o Destino’ (ficou em 5º lugar, com 1 137 000 telespectadores e 23,4% de share) e a estreia de ‘Boom!’ (em 9º, com 766 mil espectadores e 18,3% de share), com apresentação de Marco Horácio. De referir ainda que, na RTP 1, ‘I Love Portugal’, o concurso apresentado por Vasco Palmeirim e Filomena Cautela, ficou em 18º lugar da tabela dos mais vistos, com 422 300 espectadores e 9% de share.