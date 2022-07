Futebol à lupa na CMTV com renovado painel de luxo

O futebol está de volta e a CMTV preparou um painel de comentadores de luxo que, todos os dias à noite, tal como os portugueses já se habituaram, vão escrutinar a atualidade do desporto-rei.A semana arranca com o ‘Pé em Riste’, que traz de volta António Salvador (Benfica), Aníbal Pinto (FC Porto) e André Pinotes Baptista (Sporting). Prometem levar toda a emoção ao rescaldo de cada jornada.À terça-feira, no programa ‘Liga D’Ouro’, José Calado (Benfica), Fernando Mendes (Sporting), Jorge Amaral (FC Porto) e Bernardo Ribeiro (‘Record’) são os comentadores de serviço.A quarta-feira está reservada para José Manuel Freitas, Vítor Pinto, Fernando Mendes e Diamantino Miranda. À quinta-feira, Carlos Barbosa da Cruz (Sporting), Nuno Encarnação (FC Porto), Mauro Xavier (Benfica) e Sérgio Krithinas (‘Record’) são os intervenientes.A sexta-feira fica por conta de José Manuel Freitas, João Malheiro, Manuel Queiroz e Octávio Lopes. Ao sábado é a vez de António Figueiredo (Benfica), Jorge Amaral, Nuno Saraiva (Sporting) e Luís Pedro Sousa (‘Record’), e ao domingo de Rodolfo Reis (FC Porto), Octávio Machado (Sporting), Calado e Ricardo Tavares."O ‘Pé em Riste’ e a ‘Liga D’Ouro’ são programas líderes de audiências e que queremos continuar a melhorar. Os nossos painéis são os mais corajosos. A CMTV vai continuar a apostar forte no futebol e estamos sempre ao serviço do público", refere Pedro Carreira, subdiretor do canal com a área do desporto.