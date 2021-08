“Pé Em Riste” na CMTV bate RTP1

O programa "Pé em Riste", da CMTV, ultrapassou ontem o canal 1 da RTP.A emissão da CMTV no horário nobre obteve uma audiência média de 182 mil espectadores, correspondentes a 5% de share.No mesmo horário, além de se ter superiorizado a todos os concorrentes do cabo, o programa da CMTV ultrapassou também a RTP1, que no horário do "Pé em Riste" registou 163 mil espectadores e 4,5% de share.Durante o programa "Pé em Riste", a SIC Notícias registou apenas 1,7% de share, e a TVI24 1,2% de share.O programa "Pé em Riste" analisa todas as semanas as polémicas da jornada da primeira liga, e estreou ontem um novo elemento do painel de comentadores.O "Pé em Riste" conta todas as semanas com os comentários de Aníbal Pinto, adepto do FCPorto, André Pinotes Batista, do Sporting, e António Salvador, do Benfica.Todos os resultados citados resultam da medição de audiências feita pela GFK.