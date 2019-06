Google faturou 4,16 mil milhões de euros com notícias

Em 2018, a Google faturou cerca de 4,16 mil milhões de euros à custa de conteúdos produzidos por empresas de media, que utilizou para seu próprio proveito e pelos quais não pagou qualquer valor.A conclusão é de um estudo da News Media Alliance, que analisa a forma como a gigante tecnológica utiliza as notícias para obter receitas.Esta associação norte-americana, que representa cerca de dois mil jornais nos Estados Unidos e no Canadá, descobriu que as notícias são cada vez mais importantes para a Google fazer chegar os seus produtos aos internautas e já constituem 16 a 40% das pesquisas no motor de busca."Os grupos de media precisam de continuar a investir em jornalismo de qualidade e não o poderão fazer se as plataformas continuarem a levar o que querem sem pagar. A informação deve ser gratuita, mas os jornalistas precisam de ser pagos", afirma David Chavern, presidente da News Media Alliance.De acordo com o estudo, desde janeiro de 2017 que o tráfego do Google Search até aos sites de notícias aumentou mais de 25% para aproximadamente 1,6 mil milhões de visitas por semana em janeiro de 2018."A Google responde ao fenómeno com a criação de produtos capazes de manter os usuários dentro deste ecossistema. Isto significa a entrada de mais dinheiro para a Google e menos para os criadores de conteúdos", diz Chavern, acrescentando que já foi apresentada uma proposta de lei para corrigir esta situação.