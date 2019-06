Taxa digital ganha nova oportunidade no G20

A ideia da criação de um imposto digital sobre as receitas ou lucros dos gigantes da internet - conhecidos como GAFA (Google, Amazon, Facebook e Apple) - não está totalmente adormecida.Na próxima reunião do G20, que terá lugar sábado e domingo na cidade de Fukuoka, no Japão, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) vai apresentar um roteiro, assinado por 129 países, que mostra o melhor caminho para a introdução daquela que ficou conhecida como Taxa Google."Foi feito um importante progresso nesse sentido, mas ainda é preciso muito trabalho se quisermos alcançar, até ao fim de 2020, uma solução unida e a longo prazo para os desafios fiscais que a economia digital nos reserva", afirmou a secretária- -geral da OCDE, Angel Gurria.O encontro, que reúne ministros das Finanças de vários países, incluindo Portugal, é uma oportunidade única para a OCDE voltar a colocar a Taxa Google na agenda política, na esperança de conseguir, finalmente, alcançar um consenso nesta questão, que continua a dividir opiniões e que tem levado vários países a avançar sozinhos com uma taxa própria, como são os casos de França, Espanha, Inglaterra, Itália e Áustria.Em 2015, a OCDE estimou que a ausência de uma taxa digital sobre as multinacionais norte-americanas representava uma perda de cerca de 213 mil milhões de euros. Um valor que, hoje em dia, será muito mais elevado.