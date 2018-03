Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Goucha arrasa Teresa nas audiências de ‘Secret Story’

Contabilizadas as cinco primeiras galas, o apresentador soma mais 257 mil espectadores do que Teresa Guilherme na edição anterior.

Por Duarte Faria | 01:30

Depois de ter perdido cerca de 560 mil telespectadores no primeiro mês de emissões (entre a estreia, a 25 de fevereiro, e a quarta gala, a 18 de março), a sétima temporada de ‘Secret Story - Casa dos Segredos’ (TVI) voltou a subir nas audiências no passado domingo.



A quinta emissão do reality show apresentada por Manuel Luís Goucha foi vista por uma média de 1 347 200 telespectadores (28,4% de share), mais 223 mil do que na semana anterior, segundo os dados disponibilizados pela GfK. E bateu os outros programas de domingo à noite: ‘Got Talent Portugal’, da RTP 1 (1 092 600 telespectadores, 21,8% de share) e ‘DivertidaMente’, da SIC (840 100 telespectadores, 16,4% de share).



Mas a vitória não se constrói apenas face à concorrência. Goucha arrasa também Teresa Guilherme quando em comparação com os números registados pela apresentadora na anterior edição do formato, em 2016.



As cinco primeiras galas de ‘Secret Story - Casa dos Segredos 6’ foram vistos por uma média de 1 059 600 telespectadores (24,8% de share). Contas feitas, Goucha soma mais 257 mil espectadores do que Teresa Guilherme no mesmo período (1 314 200 pessoas, 28,8%).



Ainda assim, recorde-se, Manuel Luís Goucha e a equipa de produção da ‘Casa dos Segredos’ reuniram-se na semana passada para afinar estratégias e reverter a queda a pique nas audiências registada no primeiro mês de emissões.



E, pelo vistos, as surpresas introduzidas no reality surtiram efeito.