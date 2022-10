‘Grande Jornal’: CMTV vai ter novo noticiário

Pedro Mourinho, José Carlos Castro e Daniela Polónia vão ser os rostos do ‘Grande Jornal’, o noticiário nobre da CMTV, que estreia este mês. ‘Grande Jornal’ é o resultado da reformulação dos principais blocos informativos da estação do- o ‘CM Jornal Hora do Almoço’ e ‘CM Jornal 20H’ - que vão ganhar novo nome, imagem, grafismo e até uma filosofia própria, bem como novos apresentadores.Assim, José Carlos Carlos será o rosto do jornal da tarde, enquanto Pedro Mourinho ficará encarregue da edição da noite. Daniela Polónia, por sua vez, irá apresentar o ‘Grande Jornal’ ao fim de semana.