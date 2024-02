Grande jornal da noite da CMTV com mais audiência que telejornal da RTP1

O noticiário de horário nobre daregistou este domingo mais audiência que o principal jornal do canal 1 da RTP.O "Grande Jornal" da Noite, da, arrancou às 19 horas e 56 minutos, teve uma audiência média de 4,3% e um share médio de 7,7%.O "Telejornal" da RTP-1 começou praticamente à mesma hora, teve 4,2% de audiência média e 7,6% de share.Contas feitas, o noticiário dateve uma audiência média de 413 mil espectadores, mais 10 mil que o "Telejornal".voltou a liderar o mercado de televisão por cabo com mais audiência que todos os concorrentes juntos. Aobteve um share médio de 5,7%, contra 1,7% da SIC Notícias e 1,7%, também, da CNN.é emitida em todas as plataformas de cabo no canal 8, mas não está ainda na TDT.Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.