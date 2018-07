Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grandes tecnológicas lucram 23,1 mil milhões de euros

Alphabet, Facebook, Amazon e Twitter tiveram resultado líquido positivo nos primeiros seis meses do ano.

01:30

Os mercados internacionais viveram uma semana agitada devido à divulgação de resultados do primeiro semestre dos grandes gigantes da industria tecnológica.



No total, Alphabet (dona da Google e do YouTube), Facebook (que detém também o Instagram e o WhatsApp), Amazon e Twitter lucraram, entre janeiro e junho, mais de 23,1 mil milhões de euros.



A Alphabet continua a ser a maior máquina de fazer dinheiro: lucrou 10,8 mil milhões no primeiro semestre. Mais 2,2 mil milhões do que o Facebook, que se ficou pelos 8,6 mil milhões. De resto, na quinta-feira, a empresa de Mark Zuckerberg enfrentou uma queda histórica na Bolsa de Nova Iorque, superior a 20%, o que resultou numa perda de valor de mercado superior a 100 mil milhões de euros.



Já a Amazon registou o melhor resultado líquido da sua história. A empresa de comércio eletrónico fechou os primeiros seis meses do ano com um lucro total de 3,6 mil milhões de euros, números que estão a animar os analistas, e que levaram a Amazon a bater ontem recordes nos mercados norte-americanos. A multinacional liderada por Jeff Bezos prevê continuar a crescer e quer estabelecer novos recordes no terceiro trimestre.



Quanto ao Twitter, e apesar de ter perdido mais de um milhão de utilizadores entre o primeiro e o segundo trimestre (tal como aconteceu com o Facebook na Europa), lucrou 138 milhões de euros.



Ainda assim, ontem a rede social afundou em Bolsa, com quedas superiores a 18%.