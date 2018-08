Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Há sete anos que só quem paga vê a Liga

Campeonato nacional de futebol arranca esta sexta-feira e continua a ser exclusivo da Sport TV e BTV.

Por Duarte Faria | 01:30

Pelo sétimo ano consecutivo, a Liga portuguesa de futebol, que arranca esta sexta-feira, às 20h30 (com o Benfica-V. Guimarães), será uma transmissão exclusiva da Sport TV e da BTV, canais por cabo que, além da subscrição de um serviço de TV paga, implicam ainda o pagamento de uma mensalidade extra para serem vistos - a partir de 23,99 euros no caso da Sport TV e 9,90 no da BTV, ou seja, 33,89 euros por mês.



Ao que o CM apurou, os canais generalistas em sinal aberto (RTP, SIC e TVI) voltaram este ano a não apresentar propostas formais para a compra dos direitos da prova, isto apesar de a lista de eventos de interesse público a serem transmitidos em canal aberto, divulgada pelo Governo a 30 de outubro do ano passado, incluir a transmissão de um jogo por jornada da I Liga na época 2018-2019 "envolvendo necessariamente uma das cinco equipas melhor classificadas" nas cinco épocas anteriores.



Isto não significa, no entanto, que os jogos tenham necessariamente de ser emitidos em sinal aberto já que o despacho governativo apenas define a possibilidade de cedência "em termos não discriminatórios e nas condições do mercado" dos direitos de transmissão dos eventos presentes na lista.



Desta forma, os detentores originais dos direitos vão ficar com a exclusividade das transmissões. De lembrar que a Sport TV detém os direitos de todas as partidas da prova, à exceção dos jogos do Benfica no estádio da Luz, que, mais uma vez, serão emitidos na BTV.