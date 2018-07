Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ver futebol custa mais de 525 euros por ano

Acompanhar o melhor do desporto-rei nos canais premium pode custar quase 44 euros por mês. Eleven Sports revolucionou o mercado.

A partir deste domingo, quem quiser assistir ao melhor futebol nacional e internacional terá de abrir os cordões à bolsa. É que ter acesso a todos os conteúdos premium atualmente disponíveis no mercado pode custar quase 44 euros por mês, o que totaliza mais de 525 euros por ano.



Duas das competições mais aguardadas pelos adeptos do desporto-rei são a Liga dos Campeões e a Liga Espanhola, cujos direitos de transmissão foram adquiridos pela Eleven Sports por três temporadas. A empresa britânica - que adquiriu ainda as ligas francesa, alemã, belga, escocesa, o canal oficial do Arsenal e a UEFA Youth League - vai lançar na Nowo dois canais em transmissão linear, mais quatro pop-up que aparecem só quando há sobreposição de horários dos jogos. Se tiver contrato com outra operadora, o acesso aos canais será feito via streaming, mas o preço mantém-se: 9,99 €/mês.



Contudo, quem quiser ter acesso a conteúdos da Liga Portuguesa, Taça de Portugal e Taça da Liga, bem como de futebol internacional, como as ligas inglesa, italiana e ainda a Liga Europa, terá de subscrever também a Sport TV, cuja mensalidade começa nos 23,99 €.



E mesmo assim não chega. Quem quiser assistir aos jogos do Benfica em casa para o campeonato terá de assinar ainda a BTV, que custa 9,90 euros por mês. Somando à mensalidade da Eleven Sports e da Sport TV, fica tudo em 43,88 euros.