TVI ‘rouba’ direitos da Champions à RTP

Canal vai transmitir um jogo por jornada da prova milionária na próxima época. Eleven Sports foi intermediária no negócio.

Por Duarte Faria e Hugo Real | 02:13

Os jogos da Liga dos Campeões vão regressar à TVI, três anos depois de terem fugido para a RTP. A estação de Queluz de Baixo está a finalizar um acordo com a Eleven Sports, nova detentora dos direitos da competição para o território nacional, que deverá ficar fechado na próxima semana.



Ao que tudo indica, a TVI deverá emitir um jogo por jornada da prova milionária na temporada 2018/19. O valor do negócio ainda não é conhecido. Recorde-se que, em 2014, a RTP adquiriu os direitos da Champions durante três temporadas por 17,8 milhões de euros (cerca de 5,9 milhões por época).



Mas, este ano, nenhum canal português chegou a acordo com a UEFA - que manifestou o desejo de aumentar o preço face ao contrato anterior - para a aquisição dos direitos nas próximas temporadas. "O preço do futebol tem estado inflacionado. O negócio da Champions, aos valores a que é apresentado, não tem viabilidade financeira", revelou em março fonte oficial da TVI ao CM. Acabou por ser a Eleven Sports a fechar negócio com a UEFA e a anunciar que vai transmitir todos os jogos em Portugal através do lançamento, em agosto, de dois canais em sinal fechado.



O grupo inglês já chegou a acordo com a Nowo mas está ainda em negociações com as outras operadoras para a distribuição dos seus conteúdos. Para a emissão da Champions em sinal aberto, o CM sabe que a Eleven Sports manteve ainda conversações com a RTP, mas a TVI acabou por levar a melhor.