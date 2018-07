Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bola começa a rolar esta terça-feira na TV paga

Águias jogam na BTV esta terça e sexta-feira. Depois, as partidas passam para a Sport TV.

Com o Mundial de futebol prestes a terminar, e já sem a seleção nacional na prova, o olhar dos adeptos já está centrado na nova temporada. E os primeiros jogos dos grandes em 2018/19 com transmissão televisiva chegam esta terça-feira.



A BTV emite o desafio entre as águias e o Napredak (sexta-feira, o mesmo canal transmite a partida frente ao V. Setúbal). A partir desse momento, a preparação do Benfica é toda emitida pela Sport TV, desde o jogo com o Sevilha, na Suíça, até às duas partidas nos EUA, inseridas na International Champions Cup, culminando na Eusébio Cup, que será disputada no Algarve frente ao Lyon.



O canal de desporto já garantiu também o arranque da pré–época do Sporting, emitindo as quatro partidas que os leões vão disputar na Suíça. O primeiro jogo é já terça-feira, sendo que o adversário ainda não é conhecido. Seguem-se partidas com o Nantes, Nice e PSV. A emissão dos restantes quatro jogos de preparação ainda não está definida, dado que ainda decorrem negociações.



Do lado do FC Porto, a Sport TV é também o canal em destaque, e já estão fechadas as transmissões dos jogos com o Portimonense (17 de julho) e com o Newcastle (partida de apresentação dos dragões aos sócios, a 28 de julho). Os jogos da Algarve Cup (com o Lille e o Everton) ainda estão a ser negociados. Refira-se ainda que a 4 de agosto, o FC Porto e o Desp. Aves disputam, na RTP 1, o primeiro título da época, a Supertaça Cândido de Oliveira. n